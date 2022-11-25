Постпред Ульянов: Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС

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Российские власти проводят обсуждения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

— В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ, — цитирует его РИА Новости.

Накануне генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что специалисты восстановили внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Напомним, что подача внешнего энергоснабжения станции была остановлена 23 ноября на фоне продолжающихся обстрелов.

Существуют разные версии, почему ВСУ так рьяно пытаются взять эту электростанцию под контроль. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем могут быть причины, связано ли это с политической ситуацией в Америке и может ли ЗАЭС иметь какое-то отношение к созданию ядерного оружия.