Глава МАГАТЭ сообщил о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

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Специалисты восстановили внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

— Внешнее электроснабжение было восстановлено на украинской Запорожской атомной электростанции через день после потери доступа (к нему — прим. «ВМ»), — цитирует Гросси РИА Новости.

Подача внешнего энергоснабжения станции была остановлена 23 ноября на фоне продолжающихся обстрелов. Однако 21 ноября в МАГАТЭ заявили, что ключевое оборудование ЗАЭС от ударов не пострадало. Состояние шести блоков атомной станции оценивалось как стабильное. Однако были выявлены повреждения резервуаров для хранения конденсата, дорожной инфраструктуры станции и технических зданий.

Существуют разные версии, почему ВСУ так рьяно пытаются взять эту электростанцию под контроль. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем могут быть причины, связано ли это с политической ситуацией в Америке и может ли ЗАЭС иметь какое-то отношение к созданию ядерного оружия.