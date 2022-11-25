Названы самые ревнивые мужчины по знаку зодиака

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Мужчины каких знаков зодиака самые ревнивые? Астрологическими секретами с «Вечерней Москвой» поделилась ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Телец

Мужчина-Телец нередко делает вид, что ему все равно, но в какой-то момент начинает вести себя как собственник, если его чувства сильны. Тельцы печально известны своей ревностью и собственническим характером. Женщины, состоящие в отношениях с мужчинами-Тельцами, жалуются, что они ведут себя отстраненно, но сердятся, если она флиртует с кем-то другим. Никогда не рискуйте заставить его ревновать, потому что они очень чувствительны. Иногда они параноидально ищут признаки предательства. Будьте честны, когда встречаетесь с мужчиной, рожденным под этим знаком. Малейший намек на то, что вы его обманываете, может привести к разладу.

Рак

Рак может быть уверенным и напористым, но стоит другому мужчине взглянуть в вашу сторону, как он становится настороженным. Он может сомневаться в ваших намерениях. Будьте ясны и прозрачны. Если другой мужчина флиртует с вами, не флиртуйте в ответ. Но также не лгите об этом и не пытайтесь это скрыть. Он задает вопросы, когда мужчины звонят или пишут вам. Не обманывайте его — каждый Рак чует ложь за версту. Поговорите с ним о его проблемах и неуверенности и убедите в собственной искренности. В конце концов он расслабится.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы понимают, что партнерша не является их собственностью, но ничего не могут с собой поделать и претендуют на все время и внимание женщины, о которой заботятся. Они становятся неуверенными и тревожными, если другие проявляют интерес к их партнерше. Уязвимая сторона мужчины-Скорпиона остается скрытой, когда он влюблен. Вместо того чтобы показать свою чувствительность, он прикрывает ее ревностью. Он пытается контролировать других, чтобы не чувствовать угрозы.

Козерог

Мужчины-Козероги склонны очерчивать свою собственность и территорию. Это земной знак — они воспринимают мир конкретно. Они материалистичны и защищают свой дом, деньги, имущество и вещи. Границы в отношениях они тоже воспринимают как территорию, которую нужно защищать. Мужчина, ведущий себя собственнически, некоторым женщинам льстит. Другие женщины считают эту черту его характера отталкивающей. Женщины, живущие с таким мужчиной в одном доме, быстро отмечают, что у него есть любимый стул, кружка для кофе или другие предметы домашнего обихода, которые он оставляет для себя. Он расстраивается, если другие претендуют на то, что принадлежит ему и это отношение распространяется на его избранницу.