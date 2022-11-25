Маркетолог Гольдштейн рассказала, как сэкономить деньги во время «черной пятницы»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Чтобы сэкономить свои деньги в «черную пятницу», россиянам нужно мониторить цены товаров и составить список необходимых покупок перед началом распродаж. Об этом «Вечерней Москве» рассказала маркетолог Александра Гольдштейн.

По ее мнению, составление списка покупок даст возможность не нахватать лишних товаров. Кроме того, она посоветовала заранее ограничить расходы и изучить цены на товары.

— Советую выделить бюджет с лимитом. Важно покупать и делать нацеленность на какие-либо универсальные и базовые вещи. Не хватать лишнего, яркого, блестящего и того, что не находится в списке покупок, который был составлен изначально, — пояснила она.

Но даже любителям сэкономить стоит выделить отдельный бюджет для импульсивных трат, которые могут «порадовать душу», заключила Гольдштейн.

Также директор по развитию IFORS RESEARCH Юлия Ермоленко назвала «ВМ» пять уловок массмаркетов во время крупных распродаж.