Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Владислав Овчинский: Московская техническая школа открыла курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Московская техническая школа открыла курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Промышленные компании, заинтересованные во внедрении аддитивных технологий в производственные процессы, могут подать заявку в Московскую техническую школу на обучение инженеров современным методам 3D-печати, в том числе в автомобиле- и авиастроении. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Сегодня в автомобильной промышленности активно используются аддитивные технологии и 3D-сканирование. Трехмерная печать стала популярным способом для создания прототипов различных комплектующих и деталей. Вместе с тем развитие аддитивных технологий не стоит на месте – появляются новые материалы и оборудование. Москва оказывает содействие промышленным предприятиям в переподготовке кадров для работы на новых устройствах. Так, в рамках проекта «Московская техническая школа» запущен курс «Современные технологии аддитивного производства». Учебный план был подготовлен совместно с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ, — рассказал Владислав Овчинский.

В рамках подготовки специалисты узнают, какие возможности дает аддитивное производство в общем машиностроении, автомобильной, авиационной и аэрокосмической промышленности, познакомятся с методами анализа и контроля качества изделий, полученных с помощью 3D-технологий. Помимо этого, они научатся работать со специализированными программными продуктами моделирования и прогнозировать изменение себестоимости продукции исходя из различных факторов. Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Технолог в автомобилестроении».

Как рассказал Директор научно-образовательного центра ФГУП «НАМИ» Ринат Курмаев, программа позволит учащимся иметь представление о мировой практике внедрения технологий аддитивного производства, поскольку в процессе повышения квалификации будут рассмотрены примеры их реального применения в автомобилестроении. По итогам аттестации студенты МТШ получат удостоверение о повышении квалификации. Чтобы стать участником проекта, предприятию нужно оформить заявку на сайте moscowtechschool.ru или на Инвестиционном портале Москвы. «Московская техническая школа» подберет вуз или научный центр для обучения сотрудника.

Экономика Владислав Овчинский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения