В Москве повысили производительность труда врачей-рентгенологов в два раза

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

В Москве реорганизация системы лучевой диагностики повысила производительность труда врачей-рентгенологов в два раза и сократила время подготовки заключения на 75 процентов. Об этом сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Юрий Васильев на Международном муниципальном форуме БРИКС+ в Санкт-Петербурге.

— Центр диагностики и телемедицины реализовал новый формат работы системы лучевой диагностики, который в международной практике имеет название «Телемедицина», а в России получил название «Референс-центр», — заявил он.

На форуме также выступили специалисты Центра диагностики и телемедицины столичного депздрава. Они рассказали о цифровой трансформации службы лучевой диагностики столицы. Заместитель директора по перспективному развитию центра Игорь Шулькин представил эксперимент по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения.

По его словам, искусственный интеллект на сегодняшний день может находить на снимках лучевых исследований признаки остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, инсульта, COVID-19 и других заболеваний. Сервисы искусственного интеллекта внедрены в работу столичных медицинских учреждений уже более двух лет.

3 ноября сообщалось, что рентгенологи Московского референс-центра лучевой диагностики городского департамента здравоохранения с начала года дистанционно проанализировали около двух миллионов лучевых исследований пациентов. Это на 26 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.