Москвичам рассказали о мерах поддержки женщин с детьми

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В Москве проживает более 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают около 2,2 миллиона детей, за несколько лет возможности города в вопросах поддержки женщин с детьми значительно расширились, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 25 ноября.

— В следующем году городские социальные выплаты семьям с детьми увеличатся на 10 процентов. Но наша помощь — это не только материальные выплаты, компенсации и льготы, но и комплексная поддержка — юридическая и психологическая помощь, содействие в трудоустройстве и построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него, — рассказала заммэра.

По ее словам, в столице создаются условия для поддержки в том числе многодетных семей. Это стало возможно благодаря комплексной поддержке родительства и детства на каждом этапе жизни ребенка.

Ракова отметила, что еще до рождения ребенка мать может стать участницей пилотного проекта по неинвазивному пренатальному тестированию (НИПТ), который помогает определить высокий риск хромосомной патологии у ребенка с 10-й недели беременности.

В московской системе здравоохранения созданы все условия для оказания медицинской помощи новорожденным детям. При выписке из роддома женщинам дарят коробку «Наше сокровище», которая включает 49 необходимых для ухода за ребенком предметов. Также в столице реализуется пилотный проект по видеонаблюдению за малышами, рожденными раньше положенного срока.

В городских центрах госуслуг после рождения младенца можно оформить документы в рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка». Помимо этого, в офисах можно подать заявления на назначение родительских пособий и распоряжение средствами материнского капитала, а в молочно-раздаточных пунктах — получить необходимые для ребенка продукты.

Ракова заключила, что власти столицы также оказывают помощь в налаживании отношений в семье, помогают женщинам с детьми в трудоустройстве и женам мобилизованных москвичей, передает официальный сайт мэра Москвы.

12 октября в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» прошел «Благотворительный марафон проекта «МногоДарю». Акция позволяет помочь детям из многодетных семей с получением новой или бывшей в употреблении, но сохранившейся в отличном состоянии, компьютерной техники.