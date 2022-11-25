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Кубик Рубика и деревня хоббитов: что можно увидеть на новых детских площадках Москвы

Анастасия Колоскова
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Кубик Рубика и деревня хоббитов: что можно увидеть на новых детских площадках Москвы

Детские площадки в современной Москве представляют собой комплексы, позволяющие развивать моторику и координацию. Они включают головоломки для освоения счета и интерактивные панели для знакомства с азами игры на музыкальных инструментах, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

По данным Комплекса городского хозяйства, в текущем году только на территориях образовательных учреждений в столице было оборудовано 740 игровых зон. Кроме того специалисты благоустроили 2593 двора, где также появились новые места для прогулок с детьми. Помимо этого игровые площадки появились в скверах, на бульварах и парках.

Так, в районе домов 29 и 35 на Ленинградском шоссе для детей установили огромный двойной кубик Рубика, который можно исследовать изнутри, а в конце путешествия съехать с горки. Рядом также появились веревочный комплекс для лазанья, карусель-паутинка и разнообразные качели.

В песочнице, расположенной в сквере на Синявинской улице, для детей установили небольшую копию экскаватора. С его помощью ребята смогут выкопать яму для фундамента дома или попытаться отыскать клад.

В Терлецком лесопарке оборудовали площадку, которая напоминает сказочные домики, окруженные лесной чащей. Детский городок имеет вид замка с шестью башнями, связанные между собой разного рода переходами. Все конструкции выполнены из экологичных материалов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что более 8,6 миллиарда рублей от платных парковок в этом году ушло на благоустройство в столице.

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