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Более 8,6 миллиарда рублей от платных парковок ушло на благоустройство в Москве в этом году

Лейла Алиева
Город
Более 8,6 миллиарда рублей от платных парковок ушло на благоустройство в Москве в этом году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Более 8,6 миллиарда рублей от платных парковок в этом году ушло на благоустройство в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов во вторник, 22 ноября.

— Средства, которые поступают от платных парковок, направляются в управы и префектуры на благоустройство столичных дворов и улиц. Жители сами решают, что оборудовать на эти деньги: детские и спортивные площадки, тротуары или места для отдыха. В этом году в 125 районов столицы авансом поступили больше 8,6 миллиарда рублей, собранных от платных парковок, — рассказал он.

В рамках проведенных работ, специалисты построили новые детские и спортивные площадки, создали пешеходные переходы и парковочные карманы, обустроили тротуары и установили дорожные знаки, высадили кустарники, деревья, а также отремонтировали газоны, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Недавно завершилось благоустройство двух участков, прилегающих к парку «Яуза» в Северном Медведкове. Так, на участке от улицы Широкая до Енисейской специалисты создали два спортивных кластера.

Благоустройство Максим Ликсутов Москва
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