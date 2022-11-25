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В Москве работает 14 штабов по сбору гуманитарной помощи

Анастасия Колоскова
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В Москве работает 14 штабов по сбору гуманитарной помощи
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» работают в 14 точках столицы. Они принимают продукты и предметы первой необходимости для переселенцев и жителей новых российских территорий.

Принести гуманитарную помощь москвичи могут ежедневно с 10:00 до 19:00. Штабы открыты по следующим адресам: 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1; Ленинградский проспект, дом 5, строение 1; улица Каховка, дом 21; улица Вересковая, дом 5; улица Петрозаводская, дом 18, корпус 1; улица Фортунатовская, дом 14; улица Винокурова, дом 2; Рублевское шоссе, дом 81, корпус 1; Варшавское шоссе, дом 76, корпус 2; улица Маршала Новикова, дом 5; улица Остафьевская, дом 8, корпус 2; Зеленоград, корпус 239.

Еще два пункта сбора работают в будние дни с 10:00 до 19:00 на базе высших учебных заведений: Ленинский проспект, дом 6, строение 3, левое крыло Горного института Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»; улица Образцова, дом 21, Дом молодежи Российского университета транспорта.

В штабах принимают бутилированную воду, продукты питания, канцелярию, детские товары и питание, средства личной гигиены, одежду, предметы бытовой техники, хозяйственные товары и другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 30 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины подали заявки на федеральные соцвыплаты в Москве.

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