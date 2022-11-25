Появились подробности ДТП на Красноярской улице с участием подростка

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Россия, Москва, Красноярская улица Карта всех событий

Водителем иномарки, сбившем на Красноярской улице человека на пешеходном переходе, оказался 17-летний юноша, который не имел права управления автомобилем. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В результате произошедшего пострадала 30-летняя женщина. В тяжелом состоянии ее доставили в одну из столичных больниц.

Виновник аварии рассказал, что приобрел автомобиль «Тойота Королла» в начале ноября. При этом он не сообщил продавцу о своем возрасте.

— Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль расследование обстоятельств ДТП, а также установление причин и условий произошедшего, обстоятельств приобретения и использования подростком транспортного средства, — говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в четверг, 24 ноября, около 23 часов. Водитель иномарки на улице Красноярской на большой скорости сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.