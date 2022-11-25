В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе

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Россия, Москва, Красноярская улица, 9 Карта всех событий

В столице на Красноярской улице произошло ДТП, в ходе которого автомобиль на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Красноярской улице в районе дома 9 произошло ДТП с участием пешехода. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно», обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Накануне на северо-востоке Москвы столкнулись два автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении Алтуфьевского шоссе и Вологодского проезда.

В среду, 23 ноября, на 26-м километре Киевского шоссе загорелся пассажирский автобус. По предварительным данным, автобус был пустой. Вскоре прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали горение.