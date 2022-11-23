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Пассажирский автобус загорелся на 26-м километре Киевского шоссе

Евгений Белоусов
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на 26-м километре Киевского шоссе
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 26-й километр Карта всех событий

На 26-м километре Киевского шоссе загорелся пассажирский автобус. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 23 ноября, сообщил источник в экстренных службах города.

По данным собеседника «ВМ», движение по шоссе в сторону области было полностью перекрыто. По предварительным данным, автобус был пустой. Вскоре прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали горение. К счастью, водитель автобуса не пострадал. Сейчас движение пустили по одной полосе.

Недавно возгорание автомобиля в результате ДТП произошло на Калужском шоссе. На 45-м километре трассы столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся.

До этого сообщалось, что грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля на внешней стороне ТТК.

На место ДТП прибыли оперативные городские службы. В настоящее время уточняются информация о пострадавших и обстоятельства аварии.

18 ноября на Енисейской улице в районе дома № 19 загорелся автомобиль. На место происшествия выезжали оперативные службы города.

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