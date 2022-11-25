Воздушная тревога объявлена еще в трех областях Украины

Фото: Минобороны РФ

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом стало известно утром в пятницу, 25 ноября.

Сирены прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Также тревога объявлена на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области, сообщили Известия со ссылкой на местные Telegram-каналы.

До этого в пятницу, 25 ноября, ранним утром уже объявлялась воздушная тревога в Николаевской и Кировоградской областях, а также на той территории Херсонской области, которую сейчас занимают подконтрольные Киеву вооруженные формирования.

Накануне, 24 ноября, список регионов Украины, в которых граждан предупреждали об опасности с воздуха, отличался незначительно: воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской и Харьковской областях.

А 23 ноября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли мощные удары по по объектам критической инфраструктуры Украины. Тогда тревога была объявлена по всей территории страны. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения.