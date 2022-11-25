Ефимов сообщил о переводе на льготную арендную ставку частного детского сада в Текстильщиках

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики Карта всех событий

На льготную ставку аренды по программе «один рубль за квадратный метр в год» переведен частный детский сад «Узорница», расположенный в районе Текстильщики. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инвестор отремонтировал нежилое помещение и выполнил другие условия специальной программы. Благодаря льготе он сможет ежегодно экономить на аренде не менее 3,9 миллиона рублей, — заявил он.

По словам заместителя столичного мэра, для размещения образовательных организаций город предлагает предпринимателям нежилые помещения и здания, расположенные в разных районах столицы. Принять участие в таких аукционах могут юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Министр правительства Москвы и руководитель городского департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в этом году на льготную ставку также было переведено частное дошкольное образовательное учреждение «Первый детский» в Басманном районе.

По условиям программы инвестор должен оснастить помещение необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности не позднее шести месяцев со дня заключения договора аренды. Если зданию требуется капремонт — максимум через 18 месяцев. На проведение реконструкции арендатору дается три года.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что в столице реализуются 20 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 314 гектаров, где планируется строительство производств, школ и других объектов, благодаря которым в городе появится более 71 тысячи новых рабочих мест.