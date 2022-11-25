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Сергунина: Зимний сезон стартует на ВДНХ с открытия самого большого катка Москвы

Александр Афонин
Город
Сергунина: Зимний сезон стартует на ВДНХ с открытия самого большого катка Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

На ВДНХ стартовал новый зимний сезон, гостей выставки ждут открытие самого большого катка в столице и спортивные активности. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В новом зимнем сезоне на ВДНХ как всегда будут ждать любителей активного отдыха. Скоро там откроются тюбинговые горки и другие спортивные площадки для детей и взрослых. Лыжные трассы оборудуют, когда это позволят сделать погодные условия. А главный каток примет первых посетителей уже сегодня вечером, — сказала она.

Самый большой каток в Москве расположился на Главной аллее ВДНХ. Его площадь превышает 20 тысяч квадратных метров, а сам он рассчитан на 4,5 тысячи человек. Во время посещения катка гости могут согреться и перекусить на гастрономических площадках.

Фото: Пресс-служба ВДНХ
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Фото: Пресс-служба ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
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Фото: Пресс-служба ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
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Фото: Пресс-служба ВДНХ

Кроме того, в декабре на ВДНХ начнут работу две тюбинговые горки. Одна из них расположится перед павильоном № 57, вторая — в парке «Останкино». Их высота составит 7 и 6,25 метра соответственно. Также на территории выставку продолжит работу всесезонная площадка для воркаута.

Накануне Наталья Сергунина сообщила, что столичные музеи, библиотеки и культурные центры подготовили программу в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Так, 27 ноября в 18:00 на сцене культурного центра «Зодчие» покажут поэтический спектакль «Дорогами войны».

Наталья Сергунина Москва Зима ВДНХ
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