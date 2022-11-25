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Пленный боевик «Азова» Дудчак признал единство русского и украинского народов

Анастасия Колоскова
Общество
Пленный боевик «Азова» Дудчак признал единство русского и украинского народов
Фото: kyivcity.gov.ua

Русские и украинцы являются одним народом, у которого общая история. Этот факт признал пленный боевик украинского полка «Азов»* (признан в России террористической организацией) Владислав Дудчак, который является кандидатом философских наук.

— Безусловно, мы исторически соседи, у нас общая история, и я не вижу смысла списывать ее со счетов и забывать. Да это и невозможно. Ведь по сути вы правильно говорите, я с вами полностью согласен: генетически мы абсолютно не отличаемся, — отметил украинский боец с позывным «Доцент».

По его словам, несколько столетий назад не существовало понятий «украинцы» и «белорусы», а были литвины и русские. Дудчак согласился, что Украина и Беларусь являются неотъемлемой частью Российского государства.

— Если они не будут принадлежать Великой России, будет ли Россия Россией? — задается вопросом украинский боец в беседе с сопредседателем центра стратегических инициатив Новороссии. Видео с разговором, сделанное в августе этого года, есть в распоряжении РИА Новости.

Дудчак был один из пленных, взятых на «Азовстали». До процедуры обмена пленными он находился в Еленовской колонии, после чего вернулся на Украину.

Накануне Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где показан процесс возвращения российских военнослужащих из украинского плена.

Украина батальон «Азов» Россия
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