Минобороны опубликовало кадры с вернувшимися из плена российскими военными

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Министерство обороны России в четверг, 24 ноября, опубликовало видеоролик, где показан процесс возвращения российских военнослужащих из украинского плена.

На кадрах видно, как освобожденные солдаты проходят к автобусам для дальнейшей перевозки и параллельно рассказывают о ситуации. Так, один из военнослужащих поделился, что рад возвращению домой.

По словам другого военного, условия нахождения в украинском плену были ужасными. Он был на украинской стороне с 8 августа и неоднократно жаловался на здоровье. Однако просьбы предоставить врача были проигнорированы. После возвращения многие солдаты начали звонить близким и родственникам.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Россия провела новый обмен пленными с Украины. Процедура прошла по формуле 50 на 50.

Позже Минобороны РФ подтвердило завершение обмена. Теперь всем вернувшимся из плена бойцам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.