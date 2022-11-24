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Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50
Фото: er.ru

Россия вновь проводит с Украиной обмен военнопленными. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов, — заявил он.

По словам Пушилина, Украина также получит назад 50 человек. Большая часть из них — солдаты вооруженных сил Украины, уточнил врио главы республики в своем Telegram-канале.

Накануне Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле 35 на 35. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала видео возвращения домой российских военнослужащих. На нем запечатлено, как теперь уже бывшие пленные переходят мост и направляются к ожидающим их автобусам.

11 ноября освобожденные из плена бойцы Народной милиции ДНР сообщили, что сотрудники СБУ пытали пленных российских солдат током по несколько часов. По их словам, они общались с теми, кого украинские силовики подвергали таким истязаниям.

Украина Обмен пленными Денис Пушилин Россия
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