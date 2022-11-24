Москалькова опубликовала видео очередного обмена пленными с Украиной

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия и Украина в среду, 23 ноября, провели очередной обмен пленными по формуле 35 на 35. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова разместила видео возвращения домой российских военнослужащих.

— Наши ребята вернулись домой, после обмена пленными с Киевом по формуле 35 на 35, — написала она в Telegram-канале.

На опубликованном видео запечатлено, как теперь уже бывшие пленные переходят мост и направляются к ожидающим их автобусам.

23 ноября Минобороны РФ сообщило, что в результате переговорного процесса с территории Украины возвращены 35 российских пленных. По данным ведомства, освобожденных солдат в ближайшее время самолетами доставят в Москву для лечения и реабилитации.

До этого об обмене пленными по формуле 35 на 35 сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в числе освобожденных четыре жителя ДНР и два — ЛНР.

11 ноября освобожденные из плена бойцы Народной милиции ДНР сообщили, что сотрудники СБУ пытали пленных российских солдат током по несколько часов. По их словам, они общались с теми, кого украинские силовики подвергали таким истязаниям.