Минобороны подтвердило возвращение 50 солдат из украинского плена

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Из украинского плена вернулись 50 российских солдат, которым грозила смертельная опасность. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — говорится в сообщении.

Теперь всем вернувшимся из плена бойцам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о совершении очередного обмена пленными с Украиной по формуле 50 на 50.

Накануне Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 35 на 35. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала видео возвращения домой российских военнослужащих.

Освобожденный из украинского плена сержант Артур Клинов рассказывал об угрозах и давлении на него и его товарищей со стороны ВСУ. По его словам, угрозы со стороны украинских солдат посыпались на пленных бойцов незадолго до обмена с российской стороной.