Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны подтвердило возвращение 50 солдат из украинского плена

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны подтвердило возвращение 50 солдат из украинского плена
Фото: depositphotos

Из украинского плена вернулись 50 российских солдат, которым грозила смертельная опасность. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — говорится в сообщении.

Теперь всем вернувшимся из плена бойцам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о совершении очередного обмена пленными с Украиной по формуле 50 на 50.

Накануне Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 35 на 35. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала видео возвращения домой российских военнослужащих.

Освобожденный из украинского плена сержант Артур Клинов рассказывал об угрозах и давлении на него и его товарищей со стороны ВСУ. По его словам, угрозы со стороны украинских солдат посыпались на пленных бойцов незадолго до обмена с российской стороной.

Украина Обмен пленными Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения