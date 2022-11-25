Появились подробности о подростке, который сбил женщину на Красноярской улице

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Россия, Москва, Красноярская улица, 9 Карта всех событий

Подросток, который сбил женщину, шедшую по пешеходному переходу на Красноярской улице, проживает с семьей в Подмосоквье. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией в пятницу, 25 ноября.

По словам собеседника «ВМ», несовершеннолетний живет в Московской области с родителями. Семья не считается богатой, ее доход можно оценить, как средний. При этом, по словам молодого человека, автомобиль он приобрел за 140 тысяч рублей.

Правоохранительные органы выяснят, откуда у подростка взялись деньги на машину.

ДТП, о котором идет речь, произошло ранним утром на Красноярской улице, в районе дома № 9. Молодой человек на иномарке сбил женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже выяснилось, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний подросток без водительских прав. Машину он купил только в начале ноября, при этом продавцу он о своем возрасте не сообщил.