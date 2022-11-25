Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появились подробности о подростке, который сбил женщину на Красноярской улице

Степан Жирнов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Появились подробности о подростке, который сбил женщину на Красноярской улице
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Красноярская улица, 9 Карта всех событий

Подросток, который сбил женщину, шедшую по пешеходному переходу на Красноярской улице, проживает с семьей в Подмосоквье. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией в пятницу, 25 ноября.

По словам собеседника «ВМ», несовершеннолетний живет в Московской области с родителями. Семья не считается богатой, ее доход можно оценить, как средний. При этом, по словам молодого человека, автомобиль он приобрел за 140 тысяч рублей.

Правоохранительные органы выяснят, откуда у подростка взялись деньги на машину.

ДТП, о котором идет речь, произошло ранним утром на Красноярской улице, в районе дома № 9. Молодой человек на иномарке сбил женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже выяснилось, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний подросток без водительских прав. Машину он купил только в начале ноября, при этом продавцу он о своем возрасте не сообщил.

Восточный административный округ (ВАО) Район Гольяново Москва ДТП Госпитализация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения