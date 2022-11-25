Служба занятости столицы трудоустроила около 35 тысяч мам детей-дошкольников

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

С начала 2019 года специалисты столичной службы занятости помогли найти работу около 35 тысячам женщин с детьми дошкольного возраста, из которых более семи тысяч были трудоустроены в текущем году. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила первый заместитель главы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

— Мамы обладают множеством преимуществ как профессионалы. Благодаря накопленному жизненному опыту многие из них сильны своими мягкими навыками: целеустремленностью, ответственностью, многозадачностью, — отметила она.

Замглавы ведомства подчеркнула важность для мам маленьких детей баланса между личной жизнью и работы. В связи с этим они чаще всего останавливают свой выбор на вакансиях с гибким графиком либо же проектной или дистанционной занятости.

По словам Александры Александровой, специалисты службы занятости учитывают, что при выходе на рынок труда женщины с детьми нуждаются в психологической поддержке и адаптации на новом месте. Многим из них требуется актуализировать навыки или освоить новые.

Заместитель руководителя департамента добавила, что молодые мамы чаще всего устраиваются продавцами, администраторами, воспитателями, поварами и банковскими служащими, передает официальный сайт мэра Москвы.

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