Три автомобиля столкнулись на МКАД на юге Москвы

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Россия, Москва, МКАД, 25-й километр Карта всех событий

На юге Москвы произошло столкновение трех автомобилей на МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 25 ноября.

Авария произошла на внутренней стороне 25 километра Московской кольцевой автодороги, в районе развязки с Каширским шоссе. На месте работают оперативные службы города.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение в районе ДТП затруднено, сообщил Telegram-канал Дептранс. Оперативно.

Еще одна авария произошла на Красноярской улице в столице утром в пятницу, 25 ноября. Иномарка сбила женщину, пересекавшую пешеходный переход. В результате происшествия пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже выяснилось, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний подросток из Московской области, у которого не было водительских прав. Машину он купил в начале ноября и не сообщил продавцу о своем возрасте.

Правоохранительные органы собираются выяснить, откуда у молодого человека деньги на покупку автомобиля.