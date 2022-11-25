Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три автомобиля столкнулись на МКАД на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на МКАД на юге Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 25-й километр Карта всех событий

На юге Москвы произошло столкновение трех автомобилей на МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 25 ноября.

Авария произошла на внутренней стороне 25 километра Московской кольцевой автодороги, в районе развязки с Каширским шоссе. На месте работают оперативные службы города.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Движение в районе ДТП затруднено, сообщил Telegram-канал Дептранс. Оперативно.

Еще одна авария произошла на Красноярской улице в столице утром в пятницу, 25 ноября. Иномарка сбила женщину, пересекавшую пешеходный переход. В результате происшествия пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже выяснилось, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний подросток из Московской области, у которого не было водительских прав. Машину он купил в начале ноября и не сообщил продавцу о своем возрасте.

Правоохранительные органы собираются выяснить, откуда у молодого человека деньги на покупку автомобиля.

МКАД ДТП Район Бирюлево Восточное Южный административный округ (ЮАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения