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Юлиана Княжевская: Школу с детским садом и спортивным кластером построят в Очаково-Матвеевском

Анастасия Колоскова
Город
Юлиана Княжевская: Школу с детским садом и спортивным кластером построят в Очаково-Матвеевском
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Большая Очаковская улица Карта всех событий

На участке площадью 2,3 гектара на Большой Очаковской улице в Москве построят школу с пристроенным детским садом. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Предполагается, что на участке будет построен пятиэтажный корпус общеобразовательной школы, а рядом с ним — трехэтажная пристройка дошкольного отделения. Максимальная высота зданий не будет превышать 35 метров, — рассказала она.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект изменения в правила землепользования и застройки для этого объекта. Ввести новую школу в эксплуатацию планирует до 2024 года.

Председатель Москомархитектуры уточнила, что общая площадь образовательного комплекса составит порядка 23 тысяч квадратных метров. На территории будет оборудован спортивный кластер с детскими игровыми и прогулочными площадками. Свободные от застройки участки озеленят и благоустроят, заключила Юлиана Княжевская.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в столице утвердили 10 объектов образования, которые построят за счет инвесторов.

Строительство Юлиана Княжевская Москва
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