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Собянин утвердил проекты 10 новых школ и детсадов в разных районах столицы

Лейла Алиева
Город
Собянин утвердил проекты 10 новых школ и детсадов в разных районах столицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице утвердили 10 объектов образования, которые построят за счет инвесторов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 22 ноября.

— Две школы и семь садиков планируется открыть в районах Гольяново, Отрадное, Головинский, Бабушкинский, Марьино и Северное Медведково. Там смогут трудоустроиться 790 москвичей. Еще одна школа — на 170 сотрудников — будет построена в Раменках, — рассказал он.

В рамках программы создания новых рабочих мест город уже заключил 27 договоров с 2019 года. Помимо образовательных учреждений, инвесторы возводят деловые и торговые центры, гостиницы, спорткомплексы. Взамен им предоставляются льготы, среди которых — пониженный размер платы за переоформление участков под строительство жилья.

В результате в Москве появится более 35,5 тысячи рабочих мест, написал Собянин в своем Telegram-канале.

С начала года в столице построили 29 детских садов и 18 школьных зданий, которые смогут принять более 16,5 тысячи детей. При этом более 70 процентов введенных в этом году образовательных учреждений построены за счет инвесторов.

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