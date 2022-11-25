Сенат США по здравоохранению: Пандемия коронавируса стала результатом несчастного случая

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Пандемия коронавируса стала результатом несчастного случая. По крайней мере, так считает комитет сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям. Об этом стало известно в пятницу, 25 ноября.

Из промежуточного отчета комитета следует, что болезнь распространилась в связи с инцидентом, произошедшим во время исследования вируса, сообщили РИА Новости.

Однако далее сенаторы заявили, что новая информация, которая еще может быть опубликована в ближайшее время и будет доступна для проверки, способна опровергнуть это предположение.

При этом члены комитета отметили, что версия о природно-очаговом возникновении вируса больше не вызывает у заокеанских специалистов доверия.

Расследование причин возникновения коронавируса занимает в США умы многих граждан. Так, на прошедшем 23 ноября брифинге в Белом доме спорить с журналисткой на эту тему пришлось пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер. Сотрудница Daily Caller спросила у женщины, что та сделала для расследования, и Жан-Пьер была вынуждена повысить голос.