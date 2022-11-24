Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер вышла из себя в ходе брифинга

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер устроила перепалку с журналистами во время брифинга. Об этом сообщил в среду, 23 ноября, телеканал Sky News.

Причиной раздражения Жан-Пьер стал вопрос журналистки портала Daily Caller, которая спросила у участвовавшего в брифинге главного инфекциониста Соединенных Штатов Энтони Фаучи, что он сделал для расследования происхождения COVID-19.

— Я не даю слово людям, которые кричат. Вы ведете себя неуважительно по отношению к своим коллегам и гостю. Я не дам вам слово, если вы будете кричать, и к тому же вы занимаете время, потому что доктор Фаучи должен уйти через пару минут. Я закончила, я не буду с вами ругаться, — раздраженно сказала пресс-секретарь.

Но другой журналист поддержал коллегу, указав, что ее вопрос о коронавирусе был обоснованным. В ответ Жан-Пьер на повышенных тонах сказала, что сейчас «не ваша очередь».

— Я слышу вопрос, но мы не делаем это так, как вы этого хотите. Это неуважительно. Я закончила, с меня хватит, — заключила она.

Заявление украинского посла о том, что Киеву становится все труднее понимать аргументы Сербии по отказу вводить санкции в отношении России, вывело из себя президента Сербии Александра Вучича. Об этом 4 октября сообщил телеканал N1.

Он подчеркнул, что Белград не совершал в отношении Украины «ничего плохого».