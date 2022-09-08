«Эффект Байдена-Пелоси»: пресс-секретарь Белого дома ошиблась в названии «Северного потока»

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась в названии «Северного потока» и назвала трубопровод магазином люксовой одежды. Ошибка заставила посмеяться читателей американской газеты New York Post и прокомментировать выступление политика.

Уточняется, что в ходе брифинга представитель Белого дома назвала газопровод «Nordstrom». В США такое имя носит сеть магазинов люксовой одежды.

Так, читатели газеты усомнились в компетентности пресс-секретаря. Многие пользователи отметили, что Жан-Пьер просто читает представленную ей информацию, а сама не понимает, о чем идет речь.

— Эффект Даннинга-Крюгера — это метакогнитивное искажение, при котором люди склонны переоценивать свои способности или знания. Я же называю это эффектом Байдена-Пелоси, — цитирует одного из читателей РИА Новости.

Накануне ведущий Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что американский лидер Джо Байден выстраивает в Соединенных Штатах диктатуру по примеру киевского режима. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал в стране все альтернативные СМИ, что очень напоминает цензуру Байдена против бывшего американского лидера Дональда Трампа.