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Американский лидер Джо Байден выстраивает в Соединенных Штатах диктатуру по примеру киевского режима. Такое мнение в среду, 7 сентября, выразил ведущий Fox News Такер Карлсон.

— Джо Байден ведет нас к фашистскому государству и за пример берет то, что (украинский президент Владимир — прим. «ВМ») Зеленский делает на Украине, — отметил журналист.

Карлсон также заявил, что Зеленский ликвидировал на Украине все альтернативные СМИ, что очень напоминает цензуру, которую Байден ввел против бывшего американского лидера Дональда Трампа.

В свою очередь журналист Джейсон Хинкл согласился с мнением Карлсона и добавил, что президенты Украины и США подчинены международным организациям, передает газета «Известия».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден за время пребывания на посту отдыхал в течение 228 дней. Об этом заявил Национальный комитет республиканской партии. По данным New York Post, 79-летний глава американского государства за время своего президентства отдыхал больше, чем кто бы то ни было из его предшественников. За 19 месяцев на посту он провел 150 дней в своей резиденции в Делавэре.