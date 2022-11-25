Собянин принял решение об обеспечении нуждающихся бесплатными глазными протезами

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В перечень предоставляемых москвичам за счет городского бюджета технических средств реабилитации медицинского назначения включен глазной протез. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Протез полагается пациентам, которые перенесли хирургическое вмешательство по удалению глазного яблока. Ежегодно столичные специалисты проводят от 150 до 220 таких операций. Их причинами становятся терминальная глаукома, внутриглазные опухоли, поствоспалительные и посттравматические состояния, приведшие к слепоте и субатрофии глазного яблока.

Заменяющий зрительный орган имплант позволяет сохранить органо-рефлекторные связи. Обычно при первичном протезировании используются два-три стандартных глазных протеза. В будущем их замену осуществляют один раз в год у детей и не чаще одного раза в два года у взрослых.

В настоящее время возможность получить имплант за счет федерального бюджета имеют лишь инвалиды. При этом до 50 процентов пациентов не являются таковыми на момент операции и могут не быть ими признаны в дальнейшем.

Решение столичного правительства позволит обеспечить глазными протезами горожан, которые в них нуждаются, и значительно улучшить качество их жизни, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что до конца года во всех столичных больницах появятся новые специалисты — социальные координаторы. В настоящее время они уже работают в 17 стационарах. С одной стороны, соцкоординаторы выявляют пациентов, которым может потребоваться социальная помощь — от поиска близких до организации визитов социальных работников на дому после выписки. С другой — помогают врачам, снимая с них решение таких ситуаций, чтобы те могли сосредоточиться на лечении.