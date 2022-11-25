Пригородные поезда зимой будут ходить по новому расписанию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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С каждого второго воскресенья декабря в силу вступает новое расписание электропоездов Московского транспортного узла. Большинство изменений в этом году вступит в силу с 11 декабря. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Так, на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) поезд Чехов — Царицыно будет следовать до станции Дедовск, поезд Царицыно — Серпухов — от станции Дедовск. Кроме того, движение поезда Серпухов — Нахабино продлено до станции Новоиерусалимская.

Новая пара поездов и два поезда «рабочего дня» появятся на Павелецком направлении. Восемь поездов дополнительно будут останавливаться на станции Рассудово на Киевском направлении. Экспрессы на этом же направлении будут останавливаться у станции Аминьевская.

У экспрессов Москва — Александров на Ярославском направлении появились остановки Софрино, Хотьково и Струнино. Движение некоторых поездов продлено. Также дополнительные поезда появятся на этом направлении в час пик.

Кроме того, с 9 января движение двух поездов Крутое — Москва продлят от и до станции Петушки на Горьковском направлении, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что расписание движения поездов на первом направлении Московских центральных диаметров (МЦД-1) будет изменено с 26 по 27 ноября. Ограничения продлятся с 17:00 26 ноября до 12:00 27 ноября. Это связано с проведением работ по подключению инфраструктуры для запуска линии в Северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево.

Также 26 и 27 ноября поезда «Аэроэкспресса» не будут курсировать в аэропорт Шереметьево и обратно. Пассажирам предлагают воспользоваться экспресс-автобусами «Аэроэкспресс», которые отправляются от станции метро «Ховрино».