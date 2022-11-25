Город передал молодежному центру «Галактика» новые помещения в Кунцеве и Тропарево-Никулине

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Академика Павлова, 40 Карта всех событий

Столица передала молодежному центру «Галактика» в оперативное управление помещения на первом этаже новостройки в Кунцеве вместо тех, которые находились в старом здании, а также дополнительные площади в районе Тропарево-Никулино. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— Филиал молодежного центра «Галактика» в Кунцеве находится в подвале дома, который вошел в программу реновации и будет снесен в 2025–2028 годах. Учитывая важное социальное значение этой организации, город заранее выделил ей два помещения свободной планировки общей площадью 234,2 квадратного метра на первом этаже нового дома № 40 на улице Академика Павлова, — рассказал руководитель ведомства.

Новые помещения «Галактики» находятся недалеко от улицы Бобруйской, где в настоящее время располагается центр.

Улица Бобруйская, на которой сейчас расположены помещения «Галактики», находится недалеко от улицы Академика Павлова. Таким образом, переезд не займет много времени, а жителям не придется дольше добираться до кружков и секций.

Директор кунцевского филиала молодежного центра «Галактика» Татьяна Гребенкина уточнила, что переезд планируется осуществить к 1 сентября следующего года. Она уточнила, что в одном из двух новых помещений будут заниматься спортсмены, а в другом будут работать кружки и отделение по хореографии.

По словам Максима Гамана, в Тропарево-Никулине у «Галактики» есть два помещения общей площадью 725,1 квадратного метра. Но для такого густонаселенного района этого недостаточно. В связи с этим город передал центру еще одно помещение площадью 269,8 квадратного метра, которое расположено на первом этаже жилого дома по адресу улица Никулинская, дом 5, корпус 2.

В нем будут работать секции физподготовки для малышей, спортивной аэробики, гимнастики и йоги, танцевальная группа и родительский клуб, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что объединение культурных центров Западного административного округа Москвы получило от города новые помещения вместо старых, которые были расположены в попавших под программу реновации домах.