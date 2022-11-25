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Похожий на гранату предмет обнаружили на парковке на северо-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Похожий на гранату предмет обнаружили на парковке на северо-западе столицы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 31к1 Карта всех событий

Предмет, внешне напоминающий гранату, обнаружили на парковке на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 25 ноября.

По информации собеседника «ВМ», инцидент произошел на парковке около дома № 31 корпус 1 по Алтуфьевскому шоссе. На месте происшествие работают сотрудники полиции и ФСБ. Предмет, внешне схожий с гранатой, обнаружили в салоне автомобиля.

По данному адресу расположен сервисный центр зарубежной фирмы по производству автомобилей.

Ранее в пятницу, 25 ноября, стало известно, что в центре столицы, прямо перед судебным заседанием по делу о хищении 11 миллиардов рублей, эвакуировали людей из здания Мещанского районного суда.

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