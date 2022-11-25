Мещанский районный суд эвакуировали в столице

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В здании Мещанского районного суда в столице проводится эвакуация. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 25 ноября.

По словам собеседника «ВМ», выводить людей из здания стали незадолго до того, как в суде должно было состояться очередное заседание по делу братьев Магомедовых, которых обвиняют в хищении 11 миллиардов рублей. Помимо этого мужчин подозревали в организации преступного сообщества, а также в прочих преступлениях.

В четверг, 24 ноября, состоялось заседание, на котором братьев признали виновными. Ранее государственный обвинитель просил приговорить Зиявудина к 24 годам лишения свободы, а Магомеда — к 21 году. Остальным подсудимым по уголовному делу грозит от восьми до 18 лет лишения свободы.

Братьев Магомедовых обвиняли в мошенническом хищении на 11 миллиардов рублей в период с 2010 по 2016 год, а также в растрате бюджетных средств при строительстве «Арены Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде. Их арестовали в 2018 году, и с тех пор они находятся под стражей. На имущество подсудимых был наложен арест.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд Москвы взыскал с подсудимых 750 миллионов долларов в пользу государства.