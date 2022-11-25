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Подросток, сбивший женщину на зебре, «гонял» на летней резине

Степан Жирнов

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Подросток, сбивший женщину на зебре, «гонял» на летней резине
Фото: пресс-служба столичной прокуратуры
Россия, Москва, Красноярская улица, 9 Карта всех событий

Подросток, который сбил женщину, шедшую по пешеходному переходу на Красноярской улице, управлял машиной на летней резине. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 25 ноября.

По словам собеседника «ВМ», подросток приобрел автомобиль за 140 тысяч рублей в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте.

ДТП, о котором идет речь, произошло ранним утром на Красноярской улице в районе дома № 9. Молодой человек на иномарке сбил женщину, переходившую дорогу по зебре. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, ведомство поставило на контроль расследование обстоятельств ДТП.

— Обстоятельств приобретения и использования подростком транспортного средства, — резюмировала Нефедова.

Ранее источник «ВМ» рассказал, что на 17-летнего подростка были составлены протоколы об административных нарушениях по восьми статьям КоАП.

Еще одно ДТП произошло на юге Москвы на МКАД. Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 25-го километра Московской кольцевой автодороги в районе развязки с Каширским шоссе. На месте работали оперативные службы города.

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