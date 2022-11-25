В супермаркетах Киева и Киевской области закончился хлеб

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Жители Киева и Киевской области активно скупают в магазинах продукты. Так, полки с хлебом уже опустели. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает украинское издание «Страна».

— Местные паблики публикуют видео с пустыми полками и очередями в киевских магазинах, — говорится в сообщении.

Издание также опубликовало видеоролик, снятый в одном из магазинов. На нем толпа быстро разбирает все хлебобулочные изделия на полке, не оставив ни одного, передает РИА Новости.

Недавно Вооруженные Силы РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области город Луцк тоже был частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.