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ВЦИОМ: Почти 79 процентов россиян доверяют Путину

Анастасия Колоскова
Общество
ВЦИОМ: Почти 79 процентов россиян доверяют Путину
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 75 процентов жителей страны, а свое доверие главе государства выразили 78,7 процента россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, большинство граждан страны, принявших участие в опросе (78,7 процента) признались, что доверяют действующему президенту страны. Свое доверие председателю российского правительства Михаилу Мишустину выразили 62 процента респондентов. Деятельность главы государства одобряют 75 процентов россиян, деятельность Мишустина — 52,8 процента, правительства России — 49,1 процента.

При этом 38,8 процента граждан РФ отдали бы свои голоса за партию «Единая Россия», если бы выборы прошли в ближайшее воскресение. В первую тройку попали также КПРФ (10,7 процента) и ЛДПР (8,9 процента). Непарламентские партии поддержали бы 10,1 процента респондентов, еще 10 процентов не стали бы принимать участие в выборах.

Телефонный опрос россиян проводился с 14 по 20 ноября. В нем приняли участие 1600 человек, передает РИА Новости.

До этого ВЦИОМ узнал, кого россияне считают символами России. Так, большинство респондентов назвали самыми популярными выдающимися личностями прошлого Александра Пушкина и Петра I.

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