«Россия быстро остудит его пыл»: в ГД предупредили о крахе попыток Зеленского вернуть Крым

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Попытки Украины посягнуть на Крым обернутся для нее крахом. Об этом в пятницу, 25 ноября, предупредил депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

— Все попытки украинских националистов и боевиков посягнуть на Крым обернутся для них крахом. Если Зеленский решился играться с темой Крыма, то Россия быстро остудит его пыл, — заявил парламентарий.

По его словам, Россия может применить не только удары по военной, транспортной и энергетической инфраструктуре, но и «оружие сдерживания».

Шеремет назвал полуостров неотъемлемой частью России, и она не намерена вести по поводу его статуса никаких переговоров, передает РИА Новости.

До этого американская газета Financial Times написала, что украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что не против рассмотреть варианты, которые предусматривают присоединение Крыма к Украине невоенным путем. Он отметил, что если возможное решение не предусматривает оставление полуострова всех российских военных, «то на это не нужно тратить время».