Петербургским водителям назвали самые опасные места города при гололеде

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Количество ДТП при образовании наледи возрастает. Автоэксперт Александр Холодов отметил, что главная ошибка водителей — летний стиль вождения в зимний период.

Многие автомобилисты не соблюдают дистанцию, быстро разгоняются, идут на обгон.

— Посоветую в гололед, особенно первый, представлять, что машина — это лодка, которая плывет, а не едет. И мгновенно она не сможет остановиться, — отметил специалист в комментарии «Невским новостям».

Автоэксперт не советует выезжать в гололед на КАД, так как там из-за скорости и большего количества авто выше вероятность попасть в ДТП. По словам эксперта, опасными считаются места, где есть эстакады и мосты.

Ранее МВД по Петербургу призвало горожан быть аккуратными из-за гололеда на нерасчищенных дорогах, передает Nation news.

В беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Также в столице пройдут ледяные дожди и образуется гололедица.