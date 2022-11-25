Один человек погиб в результате ДТП на МКАД на юге столицы

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 25-й километр Карта всех событий

В результате ДТП на МКАД на юге столицы погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в пятницу, 25 ноября.

По информации ведомства, авария произошла в 8:51. Столкнулись два автомобиля — Skoda и Volvo. После ДТП водитель и пассажирка Volvo вышли для того, чтобы оценить повреждения. В этот момент в машину внезапно врезался микроавтобус Mercedes. В результате водитель Volvo получил травмы и был госпитализирован, а пассажирка скончалась на месте происшествия.

ДТП, о котором идет речь, произошло на внутренней стороне 25-го километра МКАД в пятницу, 25 ноября. Момент столкновения попал на видеозапись с камер наблюдения.