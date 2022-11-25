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Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

На юго-востоке Москвы в Лефортовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 25 ноября.

ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца. На месте работают оперативные службы города.

Движение в Лефортовском тоннеле затруднено и осуществляется по одной полосе из трех. Водителей попросили выбирать пути объезда, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на юге столицы. Около 9 утра в пятницу, 25 ноября, на внутренней стороне 25-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован с различными травмами.

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