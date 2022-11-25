Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В РЭО рассказали, как снизить затраты на строительство дорог

Ирина Игнатенко
Общество
В РЭО рассказали, как снизить затраты на строительство дорог
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Применение резиновой крошки из переработанных покрышек в дорожном строительстве позволило снизить себестоимость асфальтобетонных смесей до 25 процентов в Белоруссии. В РЭО сообщили, что в России возможно прийти к таким же показателям.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что резиновую крошку часто используют при строительстве дорог. Так, с 2000 года как минимум шесть компаний производили модификаторы битума и асфальтобетона на основе резиновой крошки. За последние пять лет с использованием подобной технологии было уложено около 15 миллионов квадратных метров дорог.

Он добавил, что необходимо активно применять вторсырье в дорожном строительстве.

Буцаев напомнил, что в 2022 году РЭО приступил к работе над программой «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022−2030 годы, передает «360».

Ранее в РЭО сообщили, что всего восемьдесят предприятий по переработке шин действуют в России, их мощности позволяют переработать всего треть образующихся отходов автомобильных покрышек.

Строительство Шины Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения