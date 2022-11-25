В РЭО рассказали, как снизить затраты на строительство дорог

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Применение резиновой крошки из переработанных покрышек в дорожном строительстве позволило снизить себестоимость асфальтобетонных смесей до 25 процентов в Белоруссии. В РЭО сообщили, что в России возможно прийти к таким же показателям.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что резиновую крошку часто используют при строительстве дорог. Так, с 2000 года как минимум шесть компаний производили модификаторы битума и асфальтобетона на основе резиновой крошки. За последние пять лет с использованием подобной технологии было уложено около 15 миллионов квадратных метров дорог.

Он добавил, что необходимо активно применять вторсырье в дорожном строительстве.

Буцаев напомнил, что в 2022 году РЭО приступил к работе над программой «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022−2030 годы, передает «360».

Ранее в РЭО сообщили, что всего восемьдесят предприятий по переработке шин действуют в России, их мощности позволяют переработать всего треть образующихся отходов автомобильных покрышек.