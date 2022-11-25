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Экономист Беляев предсказал неизбежное поражение Европы в торговой войне с США

Илья Ашуров

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Экономист Беляев предсказал неизбежное поражение Европы в торговой войне с США
Фото: Depositphotos

Западные СМИ открыто пишут о риске торговой войны между Евросоюзом (ЕС) и Соединенными Штатами. При этом Брюссель и Вашингтон не являются равновеликими соперниками. В случае подобного противостояния Европу ожидает неизбежное поражение. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, у ЕС попросту нет адекватных ресурсов, чтобы противостоять «экономическому наступлению» Штатов. Сейчас европейские политики озабочены решением энергетических и социальных проблем.

— США наступают, а Европа пытается оказать слабое сопротивление, — говорит Беляев об экономическом противостоянии двух регионов. — Дальнейшее наступление американцев может перерасти в полноценную торговую войну. Но Евросоюз ее неизбежно проиграет, так как необходимых ресурсов у него нет.

Предпосылки торговой войны

В августе президент США Джо Байден подписал закон о снижении инфляции (IRA). Среди прочего IRA гарантирует льготы в сфере энергообеспечения для предприятий, оказавшихся на территории страны.

В Евросоюзе американский закон назвали протекционистским и бьющим по европейской промышленности. По подсчетам Еврокомиссии, ущерб для европейской экономики от него составит 370 млрд евро. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пришли к выводу, что одна из целей закона — переманить производство на территорию США.

При этом еще до принятия IRA на фоне нестабильности в энергетическом секторе некоторые европейские компании начали переносить свои производственные площадки в Америку. Например, по этому пути пошел немецкий автоконцерн Volkswagen.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) назвала исход производств из региона «новой эрой деиндустриализации» Европы, а Соединенные Штаты — основным выгодоприобретателем энергетического кризиса. Financial Times отметила, что риск торговой войны между ЕС и США велик как никогда.

Сложившаяся ситуация, как сообщает Politico, пошатнула единство Запада. Европейские политики «в ярости от администрации Джо Байдена». Они обвиняют американцев в том, что те наживаются на войне, в то время как страны ЕС страдают.

5 декабря в Вашингтоне состоится саммит ЕС — США по торговле и технологиям. Авторы Politico отмечают, что «торговая война угрожает омрачить его».

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