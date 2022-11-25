Россиянам назвали самые дешевые направления для путешествий в декабре

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В декабре самыми недорогими направлениями для путешествий из России стали Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, а дальнего зарубежья — ОАЭ, Иран и Турция. Об этом сообщает «Яндекс. Путешествия», эксперты которого проанализировали стоимость перелетов в обе стороны.

Так, среди направлений внутри страны из Москвы самыми доступными стали Псков (3966 рублей), Санкт-Петербург (5036 рублей) и Самара (5866 рублей). Среди стран ближнего зарубежья дешевле обойдется авиаперелет в Белоруссию (8109 рублей), Казахстан (14 665 рублей), Армению (22 428 рублей) и Киргизию (22 440 рублей).

Самым бюджетным направлением из стран дальнего зарубежья оказались ОАЭ (17 750 рублей). В тройку лидеров также вошли Иран (22 026 рублей) и Турция (32 362 рублей).

До этого аналитики сервиса путешествий «Туту» сообщили, что около 84 процентов перелетов россиян этой осенью было сделано внутри страны, а на зарубежные направления пришлось около 16 процентов. При этом средний чек за перелет по России осенью этого года находится на уровне 7230 рублей в одну сторону, в страны ближнего зарубежья — 15 644 рубля в одну сторону.