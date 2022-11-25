Силуанов: Минфин обсуждает обмен замороженных активов иностранных и российских инвесторов

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Российское Министерство финансов рассматривает возможность обмена активов отечественных инвесторов, которые были заморожены за границей, на имеющиеся в стране иностранные активы. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

— Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения. Я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения, — сказал Силуанов.

По словам министра, в теории такой сценарий возможен, однако он требует целого ряда законодательных решений, разрешающих использование замороженных в России активов иностранных инвесторов «на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом». Он охарактеризовал эту ситуацию как непростую.

В рамках этой темы, продолжил Силуанов, для обеспечения соблюдения интересов инвесторов с обеих сторон необходимо выверить объем замороженных активов и получить соответствующие подтверждения.

Недавно издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщило, что Европейский союз заморозил активы России на сумму 68 миллиардов евро.