Тела двух мужчин обнаружили в квартире в Подмосковье

Фото: СК РФ

Тела двоих мужчин без признаков насильственной смерти обнаружили в квартире в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 25 ноября.

По ее словам, тела мужчин 1988 и 1974 годов рождения нашли 24 ноября в квартире жилого дома в Подольске. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление наркотическими веществами.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

22 ноября начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин сообщил на пресс-конференции, которая проходила в редакции «ВМ», о том, что за последний год в Москве зафиксировано более трех тысяч случаев отравлений запрещенными веществами.