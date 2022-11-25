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Глава Счетной палаты Кудрин до конца года перейдет на работу в «Яндекс»

Евгений Белоусов
Общество
Глава Счетной палаты Кудрин до конца года перейдет на работу в «Яндекс»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин до конца текущего года покинет свой пост. Об этом стало известно в пятницу, 25 ноября.

После ухода из Счетной палаты Кудрин перейдет на работу в «Яндекс», передает со ссылкой на знакомый с ситуацией источник РИА Новости.

До этого Кудрин сообщил, что в 2022 году инфляция составит около 12 процентов, а поставленной цели на уровне 4 процентов удастся добиться только в 2024 году или 2025-м.

Он также заявил, что программы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса являются самыми успешными из осуществляемых в России госпрограмм.

Глава Счетной палаты также отметил, что качество госпрограмм характеризует «и качество государственного управления», поэтому важно, чтобы «те результаты, которые были в госпрограммах объявлены, достигались».

Алексей Кудрин Счетная палата РФ Яндекс
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