Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве ликвидировано

Степан Жирнов
Происшествия
Открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве ликвидировано
Фото: Telegram / Москва live
Россия, Москва, Бауманская улица, 32с2 Карта всех событий

Открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 25 ноября.

Пожар произошел на улице Бауманская в доме 32. По предварительным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.

В свою очередь в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы заявили, что движение из-за пожара не затруднено.

Еще один пожар произошел на востоке столицы в квартире жилого дома. Горели мебель и личные вещи. Площадь составила около 10 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

МЧС Басманный район Москва Центральный административный округ (ЦАО) Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения