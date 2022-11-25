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Россия, Москва, Бауманская улица, 32с2 Карта всех событий

Открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 25 ноября.

Пожар произошел на улице Бауманская в доме 32. По предварительным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.

В свою очередь в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы заявили, что движение из-за пожара не затруднено.

Еще один пожар произошел на востоке столицы в квартире жилого дома. Горели мебель и личные вещи. Площадь составила около 10 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.