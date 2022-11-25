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Путин встретился с матерями участвующих в СВО военнослужащих

Евгений Жуков
Общество
Путин встретился с матерями участвующих в СВО военнослужащих
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, лично встретился с матерями участников специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Данная встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября.

— Для вас, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, День матери связан с чувством тревоги и заботы, — заявил глава государства.

Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что «руководство страны разделяет эту боль» с родственниками участников СВО. По словам Путина, эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения матерей военнослужащих.

— Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму всё, о чём мы сегодня будем говорить, было учтено и использовано в реальной жизни, — рассказал российский лидер.

Он также добавил, что благодаря правильному воспитанию «ребята ведут себя героически», цитирует слова Путина официальный сайт Кремля.

Видео: РИА Новости

До этого сообщалось, что по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 75 процентов жителей страны одобряют деятельность президента России Владимира Путина, а свое доверие главе государства выразили 78,7 процента россиян.

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