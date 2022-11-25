Путин встретился с матерями участвующих в СВО военнослужащих

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, лично встретился с матерями участников специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.
Данная встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября.
— Для вас, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, День матери связан с чувством тревоги и заботы, — заявил глава государства.
Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что «руководство страны разделяет эту боль» с родственниками участников СВО. По словам Путина, эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения матерей военнослужащих.
— Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму всё, о чём мы сегодня будем говорить, было учтено и использовано в реальной жизни, — рассказал российский лидер.
Он также добавил, что благодаря правильному воспитанию «ребята ведут себя героически», цитирует слова Путина официальный сайт Кремля.
До этого сообщалось, что по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 75 процентов жителей страны одобряют деятельность президента России Владимира Путина, а свое доверие главе государства выразили 78,7 процента россиян.